شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء اختبارات وكلاء اللاعبين الجدد بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اختبارات وكلاء اللاعبين الجدد بحضور اللواء محمد حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على شئون اللاعبين، وكريم أنور مدير شئون اللاعبين ومحمود سعد من إدارة شئون اللاعبين.

وشارك فى الاختبارات 10 أشخاص، ومن المقرر أن يتم إعتماد النتيجة خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا-.

في سياق مغاير ، استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، على تولى المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولى منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد . وتبدأ لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار طاهر الخولى مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروى الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

اللواء مشهور عضو اتحاد الكرة و كريم مدير شئون اللاعبين

اختبارات وكلاء اللاعبين

اختبارات وكلاء اللاعبين

اختبارات وكلاء اللاعبين