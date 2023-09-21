شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء القوات المسلحة يحققون إنجازات جديدة في الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية فى إطار الإهتمام والرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتمكنوا من رفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها .

حقق اللاعب عمر السيد العوضى لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 71 كجم بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للملاكمة ببطولة أفريقيا التى نظمت فعالياتها بمدينة داكار السنغالية بمشاركة 280 لاعب ولاعبة مثلوا 40 دولة ، ونجح اللاعب بذلك الإنجاز فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024 ليصبح رابع لاعب يتأهل للأوليمبياد من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة .

كما نجح أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية فى تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب القومى ببطولة العالم لرفع الأثقال التى نظمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة مثلوا 170 دولة ، حيث حقق اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش المركز الأول ، وحصد 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى مسابقات وزن 96 كجم ، كما نجحت اللاعبة سارة سمير لاعبة نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية فى تحقيق المركز الأول وحصد 3 ميدالية ذهبية فى مسابقات وزن 76 كجم بالبطولة ذاتها لتزاد بهذه المراكز المتقدمة فرص تأهلهم إلى أوليمبياد باريس 2024 .

وكان فى استقبال اللاعبين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة احتفاء بما حققوه من نتائج متميزة.

وفى سياق متصل حقق العقيد محمـد عبده أبو ستيت المركز الأول ببطولة المحترفين للفنون القتالية IFA والتى أقيمت فعالياتها بمدينة دهب ضمن أنشطة مهرجان "سيناء عاصمة السلام" وذلك بعد فوزه على الروسى كوستانتين ترينر بطل العالم فى رياضه الكومباكت سامبو الروسيه العنيفة .

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من الأبطال الرياضيين بعد قدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها , مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.