شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية وراء استبعاد خالد عبد الفتاح من المشاركة مع الأهلى وموعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من قائمة فريقه في مباراتيه الأخيرتين أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي والمصري في الدوري، رغم أن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية وشارك في مباراة فريقه الودية ضد ألوميني السلوفيني في معسكر النمسا خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.

وأكد مصدر أن غياب عبد الفتاح عن المشاركة في المباريات يعود إلى تحذيرات الطبيب الذي أجرى له الجراحة بعدم خوض أية مباريات رسمية قبل مرور شهرين على تاريخ إجراء العملية.

وخضع عبد الفتاح للجراحة قبل 6 أسابيع، حيث يتبقى له أسبوعين للمشاركة في المباريات، على أن يعود للمشاركة مع الأهلي أول أكتوبر المقبل، بعد مرور المدة المقررة للابتعاد عن أية احتكاك، من أجل التئام عظمة الترقوة وتعافيها بشكل تام.

ويشارك خالد عبد الفتاح في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي، ولكن بدون التعرض لأية التحامات خشية من حدوث مشاكل تتسبب في تجدد إصابة عظمة الترقوة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.