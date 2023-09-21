شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

حكم مباراة بيراميدز والزمالك

يدير المباراة تحكيما الحكم محمود بسيونى ويعاونه الثنائى أحمد توفيق طلب وعمر فتحى مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعد فيديو.

بيراميدز يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية

يتفوق فريق بيراميدز على الزمالك فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة، حيث تبلغ قيمة فريق بيراميدز 21.73 مليون يورو، فى حين تبلغ قيمة الزمالك التسويقية 18.98 مليون يورو.

16 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة اليوم هى السابعة عشر فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 16 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات فى مقابل فوزين لبيراميدز و4 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 25 هدفا فى شباك بيراميدز، فى حين سجل بيراميدز 11 هدفا فى شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل السلبى.

غيابات الفريقين

يغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر للإيقاف وأحمد فتوح وأحمد زكى ومحمود حمدى "الونش" للإصابة، ومحمد عواد وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية بالإضافة إلى البنينى سامسون أكينيولا والتونسى سيف الدين الجزيري.

بينما يغيب عن بيراميدز كل من محمد الشيبي وأحمد توفيق للإيقاف، ومحمد رضا بوبو وإسلام عيسى للإصابة، وأسامة جلال لمزيد من الجاهزية البدنية.

رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك

لعب رمضان صبحى 15 مباراة ضد الزمالك بقميص الاهلى وبيراميدز ولم يسجل أى هدف واكتفى بتسجيل ركلة ترجيح فى مباراة الفريقين الأخيرة بكأس مصر.

أول مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع الاهلى فى 2014 وفاز 1-0، بينما آخر مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع بيراميدز فى 16 يناير 2023 وفاز بركلات الترجيح 4-3 بكأس مصر.