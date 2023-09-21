شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير كريم نيدفيد من تدعيم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الغموض على موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه أمام سان جورج يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع نيدفيد لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه أو مواصلة برنامجه التأهيلي، في ظل شكواه من الإصابة في العهضلة الأمامية.

وغاب كريم نيدفيد عن مباراتي الأهلي الماضيتين ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والمصري في الدوري، بينما يقترب من اللحاق بمباراة سان جورج بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية قبل مباراة السوبر الإفريقي وغاب بسببها عن الظهور الرسمي مع الأهلي بعد العودة إلى القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته إلى فيوتشر.

وأدى كريم نيدفيد برنامج تأهيلي في الأيام الماضية للتعافي من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي، ولكن لم يتم حسم موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقا للفحوصات والأشعة التي سيجريها اللاعب للاطمئنان على حالته.