حقيقة "خناقة الجزيري" مع أوسوريو.. واستبعاده أمام بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس استبعاد التونسي سيف الجزيري من قائمة نادي الزمالك لمباراة الفريق أمام بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شوبير: استبعاد الجزيري بسبب مستحقاته المتأخرة مع الزمالك

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: البعض قال لي إن استبعاد الجزيري بسبب خناقة مع عبد الواحد السيد وأوسوريو، ولكن الحقيقة بسبب مستحقاته المتأخرة، وأرسل إنذار للنادي، هذا حق مشروع له كلاعب محترف، وليس هو فقط بل وإبراهيما نداي وحمزة المثلوثي وسامسون أيضًا.

وأضاف: إدارة الزمالك عن طريق المدير المالي أحمد فؤاد الوطن، بدأت في الوصول لاتفاق مع هؤلاء اللاعبين، على منح 50% من مستحقاتهم خلال أيام، والحصول على 50% الأخرى مع مجلس الإدارة الجديد، ولكن هذا الأمر اتفاق شفوي حتى الأن لم يدخل قيد التنفيذ.



واختتم شوبير: أوسوريو رأى أن الجزيري خارج التركيز وأن أداءه متراجع ولا يلتزم بتنفيذ التعليمات في المباريات، ولذلك قرر استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز، قرار صعب في بداية الموسم خاصة أن جماهير الزمالك تثق في سيف الجزيري، ولكن في الأول والأخر هو قرار فني والمدير الفني يتحمله، وربما يكون ذلك فرصة جديدة لناصر منسي أو أن ينفذ أوسوريو أفكار جديدة.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري.