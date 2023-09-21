تصنيف فيفا الشهري ..منتخبنا في المركز الـ 35 عالميًا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التصنيف الشهري لمنتخبات الرجال، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ 35 عالميًا، ولم يشهد التصنيف تغييرًا كبيرًا عن تصنيف نهاية يونيو الماضي.

وهبط منتخب مصر ليصبح الـ 35 عالميا، فيما تواجد في المركز الخامس بين منتخبات إفريقيا ، وتصدرت المغرب ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية، على الرغم من تراجعه عالميًا للمركز الثالث عشر بتأخر مركز واحد.

ويحتل منتخبي تونس والجزائر الترتيب الثالث والرابع قاريًا ثم بعد ذلك منتخب مصر، ويأتي منتخب الأرجنتين في التصنيف الأول عالميًا.

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميًا

1- منتخب الأرجنتين.

2- منتخب فرنسا.

3- منتخب البرازيل.

4- منتخب إنجلترا.

5- منتخب بلجيكا.

6- منتخب كرواتيا.

7- منتخب هولندا.

8- منتخب البرتغال.

9- منتخب إيطاليا.

10- منتخب إسبانيا.

ترتيب أول 5 منتخبات أفريقيا بتصنيف فيفا:

- منتخب المغرب .. 13 عالميًا.

- منتخب السنغال.. 20 عالميًا.

- منتخب تونس.. 29 عالميًا.

- منتخب الجزائر.. 34 عالميًا.

- منتخب مصر.. 35 عالميًا.