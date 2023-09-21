شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصري يحرز هدفاً لأول مرة منذ 15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق بلدية المحلة صيامه الطويل عن التهديف، والذي دام نحو 15 عاماً من تاريخ آخر هدف أحرزه بالدوري المصري.

وتقدَّم فريق بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، الأربعاء، في استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وسجل الفريق أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء. ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد، حيث سجله في مرمى المصري في الجولة الثامنة والعشرين، بتاريخ 15 مايو/ أيار عام 2008.

وكان المقاولون العرب قد واجه بلدية المحلة بعدما جدد دماءه ب 10 صفقات جديدة، وهم: عمار حمدي ومحمود وادي وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزي وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعي وعربي بدر وعماد بوبكر، بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعباً جديداً.