شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: روما لم يخسر نهائي يوروبا ليغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي إن فريقه لم يخسر نهائي «يوروبا ليغ» رغم حصد إشبيلية الإسباني اللقب في النهائي الذي أقيم في العاصمة البلغارية بودابست مايو /آيار الماضي.

مورينيو تم إيقافه 4 مباريات بعد ذلك النهائي بسبب توجيهه كلاماً خشناً للحكم الإنجليزي أنتوني تيلور بعدما انتظره في مرآب السيارات كما تعرضت عائلة الحكم للمضايقة في المطار بعد النهائي.

وقال مورينيو على هامش بدء حملته في المسابقة الخميس أمام تيراسبول:«هذا موسم مختلف عن الماضي، بطولة مختلفة كما أني سأواصل القول حتى النهاية إننا لم نخسر لقب يوروبا ليغ في بودابست. في كل مرة يتحدث إلي الناس فيها عن النهائي أقول لهم إننا لم نخسره. بعدما قلت هذا، سنبدأ الموسم الجديد في يوروبا ليغ من الصفر وهدفنا الأول التأهل للدور الثاني. في الموسم الماضي بدأنا دور المجموعات بهزيمة عقدت الأمور ولجأنا لمباريات بلاي أوف لذا الفوز بدور المجموعات مهم لنا».

ورحل نيمانيا ماتيتش عن الفريق بعد ذلك النهائي إثر شجاره مع المدرب وبدأ روما موسمه في الـ«سيري أي» بشكل هزيل فقد حصد نقطة من 3 مباريات لكنه عدله بسباعية نظيفة في شباك ضيفه أمبولي الأحد الماضي.