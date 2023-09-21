شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون بايلز أكبر المنافسات سناً في تاريخ الجمباز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ستصبح نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز (26 عاماً) أكبر المنافِسات سناً في تاريخ منتخب الجمباز الأمريكي للسيدات منذ 50 عاماً، وذلك بعد فوزها الثلاثاء في التصفيات لتكون ضمن المنتخب المكوّن من 6 لاعبات.

وعادت سيمون، الفائزة بـ7 ميداليات أولمبية، بقوة للرياضة في أغسطس الماضي بعد فترة توقف عامين، وستكون أول لاعبة في تاريخ البلاد تنافس في 6 بطولات عالمية، عندما تشارك في بطولة أنتويرب للجمباز الدولية نهاية الشهر الجاري.

وقالت سيمون، التي تزوجت بلاعب كرة القدم الأمريكية جوناثان أوينز في 22 إبريل الماضي، أنها تتطلع إلى المشاركة والفوز بالذهب في أولمبياد باريس 2024، وأضافت عن المشاركة في بطولة أنتويرب: «أراكي قريباً بلجيكا، عدنا إلى نقطة البداية»، في إشارة إلى بدايتها في البطولة قبل 10 سنوات، حيث فازت بذهبية الإيقاع الأرضي وفضية القفز على الحصان وبرونزية العارضة.