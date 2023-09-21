شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر المفاوضات مع بارتيزان.. العراقي «ميمي» يقترب من أوسيجك الكرواتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعثرت المفاوضات التي جرت بين لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مهند علي، الملقب بـ«ميمي» مع نادي بارتيزان، حيث كان من المؤمل أن يمثل فريقه الكروي في منافسات الدوري الصربي.

هذا التعثر أدى باللاعب «ميمي» إلى التوجه نحو فريق أوسيجك الكرواتي، حيث خاض معه وحدات تدريبية عدة وتمكن من لفت انتباه الطاقم التدريبي للفريق المذكور الذي أبدى رغبته الكبيرة في ضمه إلى صفوفه، ويعقد الطرفان مفاوضات جدية من أجل الاتفاق على بنود العقد الذي سيتم توقيعه بينهما.

وكان «ميمي» قد مثل فريق الدحيل القطري في الموسم الماضي، لكن إدارة النادي استغنت عن خدماته في نهاية الموسم الماضي، الأمر الذي جعله يبحث عن صفقة احترافية جديدة، لاسيما بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس.

واستدعى مدرب العراق اللاعب «ميمي» إلى صفوف «أسود الرافدين» لغرض المشاركة معه في بطولة كأس ملك تايلاند الأخيرة التي فاز فيها المنتخب العراقي، إلا أنه اعتذر عن مرافقة «أسود الرافدين» إلى تلك البطولة بسبب رغبته في حسم موضوع تعاقده مع إدارة بارتيزان الصربي.

وبات بحكم المؤكد أن يوجد «ميمي» مع «أسود الرافدين» في بطولة الأردن الرباعية التي ستقام خلال الشهر المقبل، حيث استدعى كاساس قائمة أولية تألفت من 50 لاعباً بينهم «ميمي».

الجدير بالذكر أن «ميمي» يعد من أفضل المهاجمين العراقيين الذين بروزا مع «أسود الرافدين» خلال السنوات الماضية، إلا أن الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها قد أثرت في وجوده في تشكيلة «أسود الرافدين» خلال السنتين الماضيتين.