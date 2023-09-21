شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يكلف محمد المري برئاسة اجتماعات إدارة شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولـي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي – دبي،الفـريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلـي ،برئاسة اجتماعات مجلس إدارة النـادي خلال المرحلة المقبلة،ومنحه ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية فـي إمارة دبـي، وذلك إلى حين صدور أي توجيهات جديدة من سمو رئيس النادي في هذا الخصوص.

وتنفيذاً لأوامر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإن مجلس دبي الرياضي قد طلب من الفريق محمد أحمد المري بعقد اجتماع لمجلس الإدارة النادي بأسرع وقت، على النحو الذي يسهم في ضبط وحوكمة عمل نادي شباب الأهلي – دبي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية بخصوص عمل الأندية.

وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس النادي يتضمن عمل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي – دبي خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم وتشكيل شركة قطاع الألعاب الرياضية، ووضع الخطط المالية الخاصة بموازنة النادي للموسم الرياضي 2023-2024 والاستدامة المالية لعمل النادي.