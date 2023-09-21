الامارات | حمدان بن محمد يكلّف المري بممارسة صلاحيات رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي - دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي – دبي، بتكليف الفـريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهـــلـي – دبــي، برئاسة اجتماعات مجلس إدارة النـادي خلال المرحلة المقبلة، ومنحه ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية فـي إمارة دبـي، وذلك إلى حين صدور أي توجيهات جديدة من سمو رئيس النادي في هذا الخصوص.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أنه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس النادي يتضمن عمل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي – دبي خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتشكيل شركة قطاع الألعاب الرياضية، ووضع الخطط المالية الخاصة بموازنة النادي للموسم الرياضي 2023-2024 والاستدامة المالية لعمل النادي، وكذلك العمل على المحافظة وتعزيز الإنجازات الرياضية التي حققتها فرق النادي في كرة القدم، وجميع الرياضات ولجميع الفئات العمرية، وتعزيز الأداء الاحترافي وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في النادي.