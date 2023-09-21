فاروق جعفر: “نفسي أعمل حضانة جوه النادي”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والمرشح على منصب رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، عن فريق كرة القدم داخل النادي ونتائجه السلبية في الفترة الأخيرة.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج كورة في الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: "مش عارف مين بيدير فريق الكرة داخل نادي الزمالك، ويجب أن يكون لجنة تدير ملف الكورة داخل النادي حتى الانتخابات".

وأضاف: "الزمالك مش فريق كورة بس، ونفسي اعمل حضانة جوه النادي، ونطور بعض الأمور للأعضاء داخل مقر النادي نفسه".