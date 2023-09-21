"بيشوفني مبيسلمش عليا".. فاروق جعفر يهاجم حسين لبيب ويكشف ما فعله مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والمرشح على منصب رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، إن الهدوء يجب أن يسود على النادي في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج كورة ال90: "زعلان من حسين لبيب بسبب أنه شافني يوم التقدم للترشح في الانتخابات ومسلمش عليا، دي مش حرب المفروض انها منافسة شريفة".

وهاجم فاروق "لبيب" قائلا: "مش عارف هو بيتفاوض مع بعض اللاعبين داخل الفريق وبيعمل جلسات خاصة، بصفته أيه، وكمان فريق اليد اللي اعد معاهم اكثر من مرة، ما انا مرشح زيي زيه".

أضاف: "مش عارف مين بيدير فريق الكرة داخل نادي الزمالك، ويجب أن يكون هناك لجنة تدير ملف الكورة داخل النادي حتى الانتخابات".

وأتم: "الزمالك مش فريق كورة بس، ونفسي اعمل حضانة جوه النادي، ونطور بعض الأمور للأعضاء داخل مقر النادي نفسه"