فانتازي.. أفضل 4 لاعبين من ملكية منخفضة لتحقيق أعلى النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقدم كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة "دفرنشال" لتحقيق بعض النقاط الجيدة في الجولة السادسة، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني

يمكن أن يكون المهاجم الإنجليزي هو اللاعب الأكثر استفادة من جدول نيوكاسل المزدحم بالمباريات المحلية والدولية.

وشارك ويلسون في أول مباراة له كأساسي هذا الموسم ضد برينتفورد في نهاية الأسبوع الماضي واغتنم فرصته بتسجيل الهدف الحاسم في فوز نيوكاسل1-0، حيث سجل 3 أهداف حتى الآن مع الفريق هذا الموسم على الرغم من مشاركته في 186 دقيقة فقط.

بعد مشاركته كبديل أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا، يبدو أن ويلسون الذي يملكه 5.4% من مدربي فانتازي، سيقود خط هجوم نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد بالجولة السادسة.

جيمس ماكاتي (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

من المقرر أن يشارك لاعب خط الوسط الذي تم اختياره بنسبة 0.1% لأول مرة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد يونايتد بعد انضمامه على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي.

تسلط الإحصائيات الضوء على إمكانياته باعتباره لاعب خط وسط ذو سعر منخفض وسيشارك على أرضه أمام نيوكاسل في الجولة السادسة، حيث سدد كرتين على المرمى ومن داخل منطقة الجزاء أمام توتنهام في الجولة الماضية.

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يعود جناح مانشستر سيتي إلى التشكيلة الأساسية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ومشاركته في الدقيقة 44 بدلا من المصاب برناردو سيلفا (6.4 مليون جنيه إسترليني).

لقد كان دوكو سريعًا في إحداث تأثير منذ ظهوره الأول مع السيتي بالجولة الرابعة، ومع مشاركته كأساسي في الجولة الخامسة ضد وست هام، سجل هدف وحصل على 9 نقاط في فانتازي.

لوكاس باكيتا (وست هام) 6 مليون جنيه إسترليني

صنع باكيتا سبع فرص محققة للفريق هذا الموسم، بينما احتلت تسديداته الست داخل منطقة الجزاء المركز الثاني بعد جارود بوين (7.1 مليون جنيه إسترليني) صاحب التسع تسديدات.

تم اختيار اللاعب البرازيلي من قبل 1.8% مدرب فانتازي، ويمكنه استغلال خط دفاع الريدز"الضعيف" الذي حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط هذا الموسم.