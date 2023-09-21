هندرسون: صلاح أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعترف خط الوسط الإنجليزي، جوردان هندرسون، عبر مداخلة تلفزيونية في برنامج "برا الـ18" الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي على قناة "ssc" السعودية، بأن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا.

وقال لاعب الإتفاق السعودي عند سؤاله عن أفضل لاعب في العالم الآن: " محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 100%، قد أكون منحازا بعض الشئ لأنه صديقي لكن هو الافضل من وجهة نظري".

جدير بالذكر، انضم جوردان هندرسون إلى فريق الإتفاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليفربول الإنجليزي.