أكرم توفيق جاهز لمباراة الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، إذ ابتعد اللاعب عن المباريات لمدة تصل إلى 10 أشهر، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

قال مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365": "أكرم تعافى من إصابته وشارك في مباراة الأهلي الودية، أمس، التي كانت بين لاعبي الفريق المستبعدين من مباراة المصري ولاعبي فرق الشباب".

أشار المصدر إلى أن أكرم خاض المباراة كاملة بشكل أساسي وظهر عليه الاستشفاء تمامًا وجاهزيته لمباريات الأهلي المقبلة حسب وجهة نظر مارسيل كولر، المدير الفني.

شارك كريم فؤاد في المباراة الودية، عقب مشاركته في جزء من مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الأولى في الدوري المصري وإحرازه هدفًا.

يستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.