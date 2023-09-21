"لن نرتكب نفس الخطأ".. خبراء فانتازي يكشفون خططهم لشراء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تكشف لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي كيف يخططون للحصول على محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني)، ومتى ينوون القيام بهذه الخطوة.

قال خبير الفانتازي هاري دانيلز: "سيكون الحصول على صلاح بدون تفعيل خاصية "الوايلد كارد" أمرًا صعبًا ولكنه ليس مستحيلاً وأخطط لمحاولة القيام بذلك، التفكير في ضم سفين بوتمان (4.5 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من كيران تريبير (6.5 مليون جنيه إسترليني)، وجوليان ألفاريز (6.8 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من نيكولاس جاكسون (7 مليون جنيه إسترليني) وألفونس آريولا (4.1 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من جوردان بيكفورد (4.4 مليون جنيه إسترليني) قد يساعدني في توفير بعض المال للقيام بذلك".

وقالت سام بونفيلد: "لا أريد الانتظار لتفعيل خاصية الوايلد كارد حتى أمتلك صلاح، إذا تمكن مدربو فانتازي من الحصول عليه من خلال بيع لاعب أو اثنين، فيجب أن يفعلوا ذلك، يمكن التضحية ببرونو فرنانديز (8.4 مليون جنيه إسترليني) أو ماركوس راشفورد (8.9 مليون جنيه إسترليني) لامتلاك صلاح ومع خيارات مثل بوتمان وديستني أودوجي (4.7 مليون جنيه إسترليني) وماتي كاش (4.7 مليون جنيه إسترليني)، سيوفر هذا ما يكفي من المال لشراء المصري".

ومن جانبه قال لي بونفيلد: " لقد ذكّرنا صلاح جميعًا نحن غير المالكين بمدى القوى التي يتمتع بها في فانتازي، قد أفعل خاصية الوايلد كارد هذا الأسبوع لأن لدي العديد من التغييرات التي أرغب في إجرائها، وإذا قمت بذلك فلن أرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته في الجولة الأولى وسأشتري صلاح".

وأضاف خبير الفنتازي برانيل شيث: "ليس لدي أي خطط للحصول على صلاح حتى الأسبوع الثامن أو التاسع من الدوري، وهو على الأرجح الوقت الذي سأفعل فيه خاصية الوايلد كارد".

وواصل خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "من الصعب جدًا تحمل تكلفة صلاح دون تفعيل الوايلد كارد، لكن إذا قلت سأبيع سون هيونج مين (9.1 مليون جنيه إسترليني) أو راشفورد من أجله فالأمر ليس بصعب".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم أموال كثيرة في البنك، فإن الحصول على صلاح ليس بالأمر السهل مع امتلاك 2.1 مليون جنيه إسترليني، ما زلت غير قادر على شرائه وهو أمر محبط، من المؤكد أنه يلعب بشكل جيد، لكن هل يستحق أن أحصل عليه بالسالب؟ أنا لا أعتقد ذلك، بينما أرغب في ضمه إلى فريقي الآن، فمن الممكن أن يأتي عندما أفعل الوايلد كارد".

واختتم خبير الفانتازي، براس: "سأشتري صلاح بعد أن يلعب ضد توتنهام هوتسبير وبرايتون، وبداية من الجولة التاسعة فصاعدًا سأخطط لضمه، وهو أيضًا الوقت الذي أتطلع فيه إلى تفعيل الوايلد كارد".