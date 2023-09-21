شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى الكرة النسائية 20 أكتوبر بمشاركة 16 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة قرعة النسخة الجديدة لبطولة دوري القسم الأول للسيدات بحضور الدكتور دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية .

ويشارك في النسخة الجديدة لدوري القسم الأول للسيدات 16 فريقاً وهم بيراميدز والمصري طلائع الجيش ودلفي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الأميرية والطيران وفيوتشر والمقاولون والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ امون .

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي أن كرة القدم النسائية المصرية تدخل مرحلة تاريخية بانضمام أندية شعبية عديدة للدوري للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأضافت أن زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 16 ناد، يبشر بمستوى مختلف من المنافسة في الموسم القادم الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل

وأضافت :"نتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة، وأود أن أشيد بمجلس إدارة اتحاد الكرة و لجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين على المجهود المبذول في تنظيم مسابقات الكرة النسائية في الموسم الجديد".