شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على إيجاينت الأمريكى 45/43 بكأس العالم لأندية السلة بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الأهلى على منافسه ايجاينت الأمريكى بنتيجة 45/43 فى الشوط الأول من أولى مباريات كأس العالم لأندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى.

وانتهى الربع الأول بتقدم ايجاينت 20/21 بعد ريمونتادا من الفريق الأمريكى،حيث كان الأهلى متقدم طوال الربع الأول إلا أن فريق ايجناينت صنع الفارق وتقدم فى الربع الاول.

وتمكن لاعبو الأهلى من إنهاء الشوط الأول بالتقدم على نظيره الامريكى 45/43.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

واستعد الاهلى للبطولة، حيث استعان بثلاث لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة ليكون على قدر قوة المونديال، حيث تم ضم الامريكى نوريس كول، والنيجيرى مايكل فاكوادى، بالإضافة إلى التونسي عمر عبادة.

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة من اللاعبين كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.