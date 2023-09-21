شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 /9 / 2023 العديد من الاخبار منها ، جلسة خاصة تحسم مصير شكوي الزمالك ضد ثنائي المصري ، و الأهلي يفوز على ايجانت الامريكي بكأس العالم للأندية.

جلسة خاصة تحسم مصير شكوى الزمالك ضد أحمد أيمن وعيد ثنائى المصرى

يعقد مسئولو نادى الزمالك، جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة، مع نظرائهم بالنادى المصرى، لحسم مصير شكوى النادى الأبيض المقدمة ضد الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنضمين للنادى المصري.

غموض مصير كريم نيدفيد من تدعيم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

تسيطر حالة من الغموض على موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه أمام سان جورج يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحذيرات طبية وراء استبعاد خالد عبد الفتاح من المشاركة مع الأهلى وموعد العودة

خرج خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من قائمة فريقه في مباراتيه الأخيرتين أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي والمصري في الدوري، رغم أن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية وشارك في مباراة فريقه الودية ضد ألوميني السلوفيني في معسكر النمسا خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.

كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام سان جورج الإثيوبي في افتتاح مشواره في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة المصري أمس بسبب الإيقاف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.

الأهلى يفوز على ايجاينت الأمريكى 82/76 فى كأس العالم لأندية السلة

تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره ايجاينت الامريكى بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لاندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى الأهلي يفحص بيرسي تاو اليوم لتحديد موقفه من مباراة سان جورج الإثيوبي

يخضع بيرسي تاو لاعب الأهلي للفحص الطبي اليوم من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر على هامش تدريبات فريقه لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على تشكيل فيوتشر و فاركو في الجولة الأولى بالدورى

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق فاركو بقيادة مدربه البرتعالي رومانوفي اللقاء المقرر له الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.