شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة بيراميدز والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأولى من دورى نايل، إلى الحكم محمود بسيونى.

ويعاون الحكم محمود بسيونى كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحى مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعد فيديو.

الزمالك مع صافرة بسيونى

وتٌعد مباراة اليوم بين الزمالك بيراميدز هى المواجهة رقم 9 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق و أدار 8 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، أشهر بسيونى 14 إنذارا واحتسب 4 ركلات جزاء.

أخر مباراة أدارها للزمالك كانت أمام المقاولون العرب فى 17 أبريل الماضى من منافسات بطولة الدورى العام، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2.