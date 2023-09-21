الأهلي يحقق فوزًا مثيرًا على إيجنيتي الأمريكي في "كأس العالم للسلة"

الشارقة - اميمة ياسر - افتتح فريق الأهلي لكرة السلة مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على إيجنيتي الأمريكي بنتيجة (82-76) في البطولة التي تقام حاليًا بسنغافورة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للأندية المصرية في بطولة كأس العالم للأندية بعد الظهور الثاني في الحدث العالمي، حيث شارك الزمالك في النسخة الماضية.

هذا الفوز أيضًا هو الأول للأندية الأفريقية بعد مشاركة الاتحاد المنستيري ثم الزمالك واللذان لم يحققا أي فوز في الحدث المونديالي.وتقام البطولة المونديالية بمشاركة فريق الأهلي (بطل أفريقيا) خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.ويشارك في النسخة الحالية، كلاً من: الأهلي - فرانكا البرازيلي - إيجنيتي الأمريكي - بون الألماني - جولدن بولز الصيني - المنامة البحريني.ووقع الأهلي في المجموعة الأولى مع كلاً من: فرانكا البرازيلي - إيجنيتي الأمريكي.ومن المقرر أن يلعب الأهلي الجولة الثانية ضد فرانكا البرازيلي ، غدًا الجمعة، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.وتضم المجموعة الثانية، كلاً من: بون الألماني - جوالدن بولز الصيني - المنامة البحريني.