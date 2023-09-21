شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد جهود 6 لاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، مساء الخميس، بقائمة لاعبين مليئة بالغيابات المؤثرة، في الأسبوع الأول من دوري نايل المصري.

يدخل الزمالك مباراة القمة المبكرة أمام بيراميدز بدون عدد من أبرز لاعبيه الأساسيين، الذي يغيبون لعدة أسباب، تراوحت بين الإصابة والرؤية الفنية، وكذلك الامتناع عن اللعب لعدم الحصول على المستحقات المتأخرة.

يفتقد الزمالك جهود حارس المرمى محمد عواد، والظهيرين أحمد فتوح وعبد الله جمعة، ولاعب الوسط أحمد مصطفى زيزو، والمهاجمين زياد الجزيري وسامسون أكينولا.

يغيب فتوح وزيزو والجزيري وسامسون لعدم حصولهم على مستحقاتهم، بينما تم استبعاد محمد عواد لأسباب فنية، فيما يواصل عبد الله جمعة التدريبات التأهيلية للعودة من الإصابة.

ويحل الزمالك ضيفاً على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي، حيث تذاع المباراة الساعة الثامنة مساء الخميس، والمباراة مذاعة عبر قناة ON Time Sports 1 المفتوحة، عبر القمر الصناعي نايل سات.