ليس بينهما الأهلي والزمالك.. الأندية المشاركة في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أجريت اليوم قرعة دوري القسم الأول للسيدات بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية.

أسفرت القرعة عن انطلاق الدوري النسائي يوم 20 أكتوبر، بمشاركة 16 فريقًا بدلاً من 11 فريقًا، وهم، وادي دجلة، بيراميدز، المصري، طلائع الجيش، فيوتشر، المقاولون، دلفى، البنك الأهلي، المجد الرياضي، سموحة، اتحاد بسيون، مركز شباب الأميرية، الطيران، المعادي والبخت، زد وتوت عنخ آمون.

هبط لدوري الدرجة الثانية سيدات جمهورية شبين والجونة والمعمورة، أما الصاعدين هما المجد الرياضي واتحاد بسيون.

يذكر أن سيدات وادي دجلة أبطال النسخة الماضية من الدوري المصري للسيدات، أما توت عتخ آمون حصد بطولة كأس مصر للسيدات 2022/2023.