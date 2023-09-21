مفاجأت ل"أوسوريو" في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تشكيل الأبيض في مواجهة بيراميدز المقرر لها بعد قليل في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر في التشكيل، إجراء المدير الفني الكولومبي العديد من التغيرات المفاجئة عن تشكيل المباراة الماضية أمام بطل جيبوتي، منها تواجد الناشئ أحمد إيشو من بداية المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.