ميسي: كنت الشخص الوحيد الذي لم يقدر من ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث لاعب نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، خلال مقابلة عبر قناة اليوتيوب "أولجا" عن الفوز بكأس العالم وعلاقته مع مبابي أثناء فترته مع باريس سان جيرمان.

وقال ميسي: "علاقتي كانت جيدة مع كيليان كما هو الحال مع الجميع، بعد ذلك تفهمت أنني كنت في المكان الذي تغلبت عليه في نهائي كأس العالم وكان السبب أنهم لم يكونوا أبطال العالم مرة أخرى".

وعند سؤاله عن علاقته مع باريس سان جيرمان في آخر فتراته، صرح ليونيل: "كنت اللاعب الوحيد من منتخب الأرجنتين الذي حقق كأس العالم ولم يحصل على تكريم من ناديه".

وأضاف: "كنت الشخص الوحيد الذي لم يحصل على التقدير من ضمن اللاعبين الـ25 الآخرين في المنتخب ولكن حسنًا".

واختتم الأسطورة ليونيل ميسي، قائلا عن أمريكا : "الحياة هنا مختلفة، وهذا هو السبب في عدم استمراري في أوروبا، على الرغم من أن شخصيتي دائما تريد المنافسة، إلا أنه كان علي الاسترخاء".