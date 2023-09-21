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دوري نايل.. انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى

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القاهرة - سامية سيد -  

انطلقت ، مباراة بيراميدز والزمالك ، التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي  ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

 


وجاء تشكيل الزمالك كالتالي 

 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

 

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

 

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد  

 

الهجوم : ناصر منسي

 

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

 

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين 

 

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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