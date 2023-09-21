شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت ، مباراة بيراميدز والزمالك ، التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري

الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار

الهجوم : ناصر منسي

وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس