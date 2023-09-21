شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد