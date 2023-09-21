شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. مابولولو ورجب عمران يقودان هجوم الاتحاد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.

خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد عادل ميسي - عمر صلاح - هاني الطامي - أحمد الشيخ - عمرو صالح - أحمد ياسين - فان ديرك - فرانك الآن - أحمد غنيم.