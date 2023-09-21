شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب :الفوز على فاركو في انطلاقة الدورى جيد وخُفت من إرهاق اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرين فيوتشر أنه كان يشعر بالقلق قبل خوض مباراة فريقه أمام فاركو اليوم في الدوري بسبب إرهاق اللاعبين منذ من تنزانيا وخوض لقاء عقب 48 ساعة فقط .

وأوضح علاء ميهوب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 قائلاً: "سعيد بتحقيق نتيجة إيجابية لدى لاعبى فيوتشر في أنطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز و تجميع النقاط في بداية الامر " .

ونجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.