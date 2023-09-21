شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين أكثر مُسجل نقاط للاهلى امام ايجاينت الامريكى بكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيهاب أمين اكثر لاعبى الأهلى تسجيلا للنقاط فى مباراة الاهلى وايجاينت الامريكى بكأس العالم لأندية السلة والتى انتهت بتقدم الأحمر بنتيجة 82/76

وسجل امين 15 نقطة، مقابل 14 نقطة لعمر طارق،بينما سجل المحترف نوريس كول 13 نقطة

ونجح مصطفى كيجو فى تسجيل 10 نقاط فى اول مشاركة وظهور رسمى له مع الأهلى، بينما سجل عمرو الجندي 9 نقاط

بات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على إيجنايت الأمريكي.

وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية.

وفاز فريق كرة سلة الأهلى على نظيره ايجاينت الامريكى بنتيجة 82/76 فى أولى مباريات كأس العالم لاندية السلة والتى تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى