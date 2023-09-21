شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. باسم على يحصد جائزة رجل مباراة مودرن فيوتشر وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد باسم على لاعب نادي مودرن فيوتشر جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في اللقاء الذى جمعهما اليوم، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز طوال المواجهة.

ونجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة، يحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط في البطولة المحلية، في حين بقى فاركو دون نقاط، ومن المقرر أن يلعب فيوتشر في الجولة القادمة مع الداخلية، في حين يلتقي فريق فاركو مع المصري ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأدار لقاء فاركو وفيوتشر طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود ناجي، وعاونه هشام الدسوقي مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري مساعد ثاني، والسيد منير حكم رابع، بجانب أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.