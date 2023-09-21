شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مودرن فيوتشر وفاركو فى دورى نايل (2 - 0) والان مع تفاصيل الخبر
وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .
وبهذه النتيجة، يحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط في البطولة المحلية، في حين بقى فاركو دون نقاط، ومن المقرر أن يلعب فيوتشر في الجولة القادمة مع الداخلية، في حين يلتقي فريق فاركو مع المصري ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.
وأدار لقاء فاركو وفيوتشر طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود ناجي، وعاونه هشام الدسوقي مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري مساعد ثاني، والسيد منير حكم رابع، بجانب أحمد الغندور حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.
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