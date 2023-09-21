شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد رايا: لست المسؤول عن جلوس رامسديل على دكة البدلاء.. وعليه القتال مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الإسباني ديفيد رايا عن رأيه في الجدل المُثار حول مركز حراسة المرمى في أرسنال، بعد انضمامه للفريق.

وابتعد الإنجليزي آرون رامسديل عن حراسة مرمى أرسنال لأول مرة منذ مارس 2022، حيث لازم دكة البدلاء في آخر مباراتين للفريق، فيما شارك ديفيد رايا، المُعار من برايتون، بشكل أساسي.

وأوضح ديفيد رايا في تصريحات تليفزيونية: «هذا اختيار المدرب وليس قراري، لو عاد آرون رامسديل مرة أخرى لحراسة المرمى، عليه أن يقاتل من أجل الفريق ومساعدته في تحقيق الفوز». وأضاف: «أعتقد أن تلك هي المرة الأولى التي يتواجد فيها حارسان مميزان بنفس الفريق، لكن ذلك جزء من كرة القدم الآن، المدرب يريد لاعبين مميزين في كل مركز، وهذا ما يحدث».

وأشار ديفيد رايا إلى عدم معرفته بمدى إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة لأرسنال أم توتنهام، قائلاً: «لقد لعبت آخر مباراتين ولا أعلم ما سيحدث يوم الأحد المقبل».

وتحدث المدرب ميكيل أرتيتا في وقت سابق عن قراره بوضع رامسديل على دكة البدلاء رغم تألقه طوال الفترة الماضية، موضحاً أنه يرغب بوجود منافسة في جميع المراكز، وأن ما يحدث في حراسة المرمى لا يختلف عن مشاركة فابيو فييرا أو إيدي نكيتياه بشكل أساسي على حساب زملائهما، وقال: «لم أتلق سؤالاً واحداً عن سبب عدم بدء جابرييل جيسوس للمباريات، رغم فوزه بعدد بطولات أكبر مما حققه أي شخص داخل غرفة الملابس، بمن فيهم أنا».

ولفت أرتيتا إلى رغبته في أن يتصرف آرون رامسديل مع فكرة كونه بديلاً بنفس طريقة جابرييل جيسوس وكاي هافيرتز، ومعرفة أن الفريق يلعب بوجود 11 لاعباً، وليس 10 وحارس مرمى.

وأفصح ميكيل أرتيتا عن السبب الحقيقي لتعاقده مع ديفيد رايا، قائلاً: «أنا مدرب شاب وتجربتي لم تتعد 3 مواسم ونصف، خلال تلك الفترة شعرت بالندم في مباراتين، حين رغبت في استبدال حارس المرمى في الدقيقة 60 والدقيقة 85، ولم أتمكن من فعل ذلك، رغم أني قد أقوم بإخراج مهاجم أو جناح».

وفسر الفكرة: «أعلم أن البعض سيقول لماذا يتم استبدال حارس المرمى، لكن السؤال هو لماذا لا يحدث ذلك؟ لو كان لديك مميزات في حارس مرمى آخر ورغبت في الاستفادة من ذلك، ما المانع؟». يذكر أن ديفيد رايا انضم إلى أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.