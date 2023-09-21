شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يستعد للمونديال بـ 3 وديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض ثلاث مباريات ودية مع نظيره المنتخب السعودي الشقيق أيام 23 و27 و28 من الشهر الجاري، وتُقام المباريات على الملعب الرملي في اتحاد الكرة.

وتأتي تلك المواجهات الودية ضمن برنامج معسكره الداخلي الذي سينطلق الجمعة بدبي ويستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال الشاطئية الذي ستستضيفه الدولة في شهر فبراير من العام المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في هذا المعسكر 21 لاعباً، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، هيثم الكعبي، عبدالله دهقاني، كمال علي، سعيد عيد، وليد محمدي، علي محمدي، عبدالله عباس، أحمد الملاحي، حميد المراشدة، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، راشد عيد، عباس علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، إبراهيم الشامسي، سلطان إسماعيل، عبدالرحمن محمد.

وكان منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية احتل المركز العاشر عالمياً والثالث قارياً برصيد 1449 نقطة، وذلك حسب تصنيف شهر أغسطس/آب الماضي.