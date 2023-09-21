شكرا لقرائتكم خبر عن «منهج سلطان وصناعة القيادات الرياضية».. جلسة حوارية في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، في المجلس الأدبي بمدينة خورفكان، جلسة حوارية بعنوان «منهج سلطان وصناعة القيادات الرياضية»، استضافت خلالها كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعضو مجلس أمناء جامعة كلباء، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وجمع غفير من المهتمين بالشأن الثقافي والرياضي.

تضمنت الجلسة عدة محاور حول اختيار هلال ضمن مجلس أمناء جامعة كلباء الجديدة لتكون إضافة مميزة لصروح الثقافة والتربية والعلوم المختلفة من خلال تأسيس كلية العلوم الرياضية وبرامجها، و«منهج سلطان في صناعة القيادات الرياضية» عبر استثمار وقت الشباب وصقل وصناعة الشخصية القيادية لتحديد المستقبل، ودور التدريب والتطوير في صناعة القادة الرياضين، والتحديات والعقبات في البرامج الرياضية.

وتطرق عيسى هلال إلى استراتيجية ورؤية مجلس الشارقة الرياضي على مستوى أندية إمارة الشارقة من خلال استحداث فرق جديدة، وأندية جماعية، كما استعرض خطة المجلس الرياضي في توطين الوظائف في المجلس والأندية وطموحات الشارقة الرياضي، والتأثير الاجتماعي والثقافي في صناعة القيادات الرياضية.

وفي نهاية الجلسة تم تكريم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، وعيسى هلال وجميع الجهات المشاركة في نجاح الجلسة.