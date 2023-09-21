شكرا لقرائتكم مواجهات سبتمبر بين النصر والأهلي.. الكفة متعادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل ناديا النصر وأهلي جدة قمة الدولة السابعة من دوري روشن السعودي، أملا في مواصلة حصد النقاط وحسم مواجهات شهر سبتمبر بينهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض الفريقان طوال مسيرتيهما في دوري المحترفين السعودي 4 مواجهات أقيمت خلال شهر سبتمبر انتهت المواجهات بفوز لكل منهما وتعادلين.

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وافتتح النصر مباريات الأهلي في سبتمبر في أولى جولات موسم 2008 – 2009 حينها فاز الأصفر بثنائية البرازيلي إلتون جوزيه ورزاق أوموتويوسي من بنين، بينما سجل حسن الراهب للفريق الضيف.

لكن أهلي جدة في ثاني لقاء جمعه بالنصر في سبتمبر عاد وحقق نقاطه كاملة في الجولة الثانية من موسم 2011 – 2012 حينها تكفل البرازيلي فيكتور سيموس بالهدفين النظيفين.

وشهدت الجولة الثالثة من موسم 2017 – 2018 مباراة جديدة بين فريقي الرياض وجدة حينها انتهت بالتعادل بهدف لمثله على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، افتتح اليوناني يانيس فيتفاتسيديس أهداف اللقاء عند الدقيقة السابعة قبل أن يعدل الليبيري ويليام جيبور النتيجة عند الدقيقة 83.

وفي آخر مباريات الفريقين في سبتمبر من عام 2019 انتهت مباراة الجولة الخامسة بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.