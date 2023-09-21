الامارات | رسمياً.. الشارقة يضم الكرواتي ماركو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة تعاقده، رسمياً، مع المدافع الكرواتي ماركو كاتانيك "19 عاماً" قادماً من نادي ديناموزغرب الكرواتي لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال النادي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "يسعدنا الإعلان عن انضمام المدافع الكرواتي ماركو كاتنيك إلى صفوف فريقنا قادما من نادي دينامو زغرب".

وتعد صفقة اللاعب ماركو هي الثالثة للشارقة حتى الآن على صعيد اللاعبين الأجانب بعدما كان قد ضم إلى صفوفه كلا من التونسي فراس بالعربي قادما من نادي عجمان والمهاجم المالي موسى ماريغا قادما من نادي الهلال السعودي.