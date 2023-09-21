شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل..أوسوريو يُجرى 4 تبديلات فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك 4 تبديلات على تشكيل الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

ودفع أوسوريو بـ مصطفى شلبى وإبراهيما نداى ويوسف أوباما ونبيل عماد "دونجا" بدلاً من محمد عبد الشافى وإيشو وعمرو السيسى ومحمد أشرف روقا على الترتيتب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر،خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

ودخل بيرامدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ،خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين،خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس.



































































































































































































































































