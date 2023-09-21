شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .
أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .
وبدأ الزمالك الهجوم من الدقائق الأولي عن طريق تسديدة لناصر منسي مهاجم الفريق تصدي لها أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز ، وفي الدقيقة 4 شهدت اول تهديد لبيراميدز علي مرمي الزمالك من تسديدة قوية لمصطفي فتحي جاءت بجوار مرمي الفريق الأبيض.
وأهدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6 بعد ما فشل في استغلال فرصة سهلة ، واستمر فريق بيراميدز في تهديد مرمي الزمالك ، فيما حاول لاعبي الفريق الأبيض فرض سيطرتهم علي اللقاء .
وفي الدقيقة 17 ، كاد يحرز ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الهدف الأول من خلال تسديدة قوية جاءت بجوار مرمي محمد صبحي حارس الزمالك ، وفي الدقيقة 19 اهدر المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز فرصة تسجيل هدف .
وفي الدقيقة 24 ، احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لبيراميدز من منطقة خطيرة نجح عبد الله السعيد في ترجمتها الي هدف الأول للفريق أمام الزمالك .
وبعد هدف بيراميدز حاول الزمالك في استعادة السيطرة علي مجريات اللقاء لإدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوي ، فيما حاول بيراميدز في تعزيز الهدف من خلال الفرص التي اتيحت قبل نهاية الشوط .
ومع بداية الشوط الثاني ، اجري الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولمبي اوسوريو 4 تغيرات لتفعيل الهجوم ، حيث دفع بمصطفي شلبي ويوسف اوباما وابراهيم ناداي ودونجا، بدلا من محمد عبد الشافي وايشو والسيسي واشرف روقا.
وفي الدقيقة 57 ، نجح نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في ادارك هدف التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تسكن مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز .
وفي الدقيقة 61 ، تمكن ابراهيم نداي في احراز الهدف الثاني للزمالك من تسديدة بالرأس لم يتمكن الشناوي من التصدي لها .
وفي الدقيقة 78 ، نجح رمضان صبحي في ادراك هدف التعادل لبيراميدز بعد تسديدة متقنة لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي
حراسة المرمى : محمد صبحي
الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة مثلوثي - مصطفى الزناري
الوسط : محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - عمر جابر - أحمد أيشو - سيد نيمار
الهجوم : ناصر منسي
وقرر أوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد ومحمد بيسو من قائمة اللقاء على أن يتواجد بمقاعد البدلاء : عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الغني - محمد طارق - نبيل دونجا - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - علي ياسر
كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ
خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس
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