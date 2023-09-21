شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يتقدم مركزين في التصنيف الجديد للفيفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زيوريخ- وام

تقدم منتخب الإمارات لكرة القدم مرتبتين في التصنيف الجديد لمنتخبات اللعبة، والصادر الخميس، عن الاتحاد الدولي (فيفا) ليصبح في المركز الـ70 عالميا والثامن آسيويا.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 1342 نقطة ليتقدم من المركز الـ72 في النسخة الماضية من التصنيف، والتي صدرت في 20 يوليو الماضي، إلى المركز الـ70 في النسخة الجديدة الصادرة اليوم، والتي جاء فيها بالمركز الثامن آسيويا.

وعزز المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم 2022، صدارته للتصنيف، الذي شهد تغييراً واحداً فقط بين المراكز العشرة الأولى بتبادل المنتخبين البرتغالي والإيطالي موقعيهما؛ حيث تقدم المنتخب البرتغالي للمركز الثامن وتراجع نظيره الإيطالي للمركز التاسع.