شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي مونتيلا مدرباً للمنتخب التركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - (أ ف ب)

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الخميس، تعيين المدرب الإيطالي فينتشنسو مونتيلا، مدرباً للمنتخب الوطني، غداة إقالة الألماني شتيفان كونتس.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «أهلاً فينتشنسو مونتيلا».

وسبق لمونتيلا أن درّب نادي أضنة ديميرسبور من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى الصيف الماضي، وهو النادي التركي الذي وصل به إلى المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي، بعد عامين فقط من صعوده إلى مصاف النخبة.

وكان للمهاجم الدولي الإيطالي السابق تجارب تدريبية عدة في فيورنتينا وسمبدوريا وميلان وإشبيلية الإسباني.

وستكون مهمته هذه المرة أن يعدّ المنتخب التركي لكأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وكان الاتحاد التركي أعلن، الأربعاء، إقالة مدرب المنتخب الوطني الأول الألماني شتيفان كونتس، بعد العروض المخيّبة في الأسابيع الأخيرة.

وكان كونتس، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا ما دون 21 عاماً، عرضة للضغوط في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد سقوط فريقه في فخ التعادل على أرضه أمام أرمينيا 1-1 في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، ثم الخسارة ودياً أمام اليابان 2-4 بعدها بأربعة أيام.

وتحتل تركيا، المركز 41 في التصنيف العالمي، والمركز الثاني في المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس أوروبا 2024 برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، خلف كرواتيا (10 نقاط من 4 مباريات) التي ستواجهها يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول، ومتقدمة على أرمينيا وويلز (7 نقاط من 5 مباريات).