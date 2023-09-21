ميسي يكشف سر انتقاله لإنتر ميامي ومهنته بعد الاعتزال

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أنه لا يفكر حالياً في خوض نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب "التانغو".



وأجرى ميسي مقابلة مصورة مع قناة Olga التلفزيونية الأرجنتينية، تطرّق خلالها إلى العديد من المواضيع المهمة، أبرزها سبب اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي، كما تحدّث عن تجربته مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى جوانب شخصية في حياته.



وقال ميسي: "في الحقيقة لا أعلم إذا ما كنت سأصل إلى هناك (مونديال 2026)، لا أفكر في الأمر حالياً، لأنها بعد سنوات، ما أفكر فيه هو الوصول إلى بطولة كوبا أمريكا المقبلة وأنا بحالة جيدة، وكل شيء بعد ذلك مرتبط بشعوري".



وعن تجربته مع باريس سان جيرمان الذي لعب له لموسمين، علّق ميسي: "حدثت العديد من الأمور هناك لم تكن كما توقعت، لكني أقول دائماً إن بعض الأشياء حدثت لأني لم كن بحالة جيدة، لكن كنت بطل العالم وأنا هناك"، في إشارة إلى تتويجه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم فيفا قطر 2022.



ميسي يلوم باريس لكنه يتفهم عدم تكريمه

ووجَّه ميسي لوماً مبطناً للنادي الباريسي، حيث قال: "كنت اللاعبَ الوحيد من بين زملائي في المنتخب أبطال العالم الذي لم يحظَ بالتقدير والاعتراف في ناديه، لكن تفهمت فيما بعد أنني ألعب في البلد الذي فزنا عليه في نهائي المونديال وأننا حرمناهم من أن يكونوا أبطالاً".



وعن علاقته بزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أكد أفضل لاعب في العالم سبع مرات أنها كانت "علاقة جيدة كما هو الحال مع الجميع".



وعند سؤاله عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 للمرة الثامنة في تاريخه (يعزز رقمه القياسي)، أجاب ميسي: "هذه الجائزة تكريم جميل، لكن كنت محظوظاً بالفوز بكل شيء؛ الدوريات ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم، هذه هي الجوائز الأكثر أهمية".



وأكد ميسي أن جميع جوائزه الفردية التي حصل عليها في مسيرته حتى الآن موجودة في متحف ناديه الأسبق، موضحاً: "كل ما أملكه موجود هناك في متحف برشلونة، الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي، وكل شيء".



سبب اختيار ميسي لإنتر ميامي

وكشف ميسي عن سبب اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي بعد أن كان مستقبله مثار جدل واهتمام كبيرين في وسائل الإعلام العالمية، والتي ربطت اسمه ما بين التوقيع للهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة وبنسبة أقل، البقاء في باريس سان جيرمان.



وصرّح ليو: "الحياة تسير بطريقة مختلفة هنا وهذا هو السبب في قراري عدم الاستمرار في أوروبا، وذلك على الرغم من أن شخصيتي تتمثل في الرغبة بالفوز، أنا شخص تنافسي إلا أنه في نقطة ما، يجب أن تكون الأمور أكثر هدوءاً واسترخاء".



وتابع: "لا أعلم إذا كان قد انخفض مستواي، لكني ما زلت مستعداً للعب بالطريقة نفسها كما كنت أفعل دائماً، أنا كبرت ولعبت في السابق آلاف المباريات والوقت يمضي على الجميع".



وحول موعد اعتزاله قال ميسي: "لا أرغب في التفكير في ذلك حالياً، لأنني أريد الاستمتاع بما أقوم به، قمت بخطوة مهمة بترك أوروبا والقدوم إلى هنا، ولا أفكر الآن في الخطوة التالية، بل في الاستمتاع بما أستطيع فعله".



مهنة ميسي بعد اعتزال كرة القدم

وعن مشاريعه بعد الاعتزال، أوضح "البرغوث": "في الحقيقة لا أعرف، أنا أحب كل ما يتعلق بكرة القدم كما أحب أن أكون مع الأطفال وتدريسهم، وأحب أيضاً فكرة أن أكون مديراً رياضياً، لكنني لا أعرف من أين سأبدأ".



وكشف ميسي بعضاً من تفاصيل حياته الشخصية والعائلية مع زوجته أنتونيلا روكروز وأبنائه الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو.



أوضح: "أعتقد أنني أب جيد، أحاول تعليم أبنائي القيم التي تعلمتها منذ أن كنت طفلاً، وأتابع أيضاً نهج النادي الذي نشأت فيه (برشلونة)، قيمه مهمة جداً".



كيف يقضي ميسي وقته في ميامي؟

وزاد: "أعود إلى المنزل عند الساعة الواحدة وأتناول الطعام مع أنتونيلا ثم نذهب للقيلولة نشاهد خلالها أي شيء على التلفزيون مثل المسلسلات أو الأفلام أو أي شيء يعجبنا، وعند الساعة الثالثة نذهب لأخذ الأطفال من المدرسة ونقوم بتوصيلهم إلى التدريب في أكاديمية النادي. تياغو يلعب مع فريق إنتر ميامي تحت 12 عاماً، وماتيو فريق تحت 9 أعوام".



وشدّد ليونيل ميسي على أن لا أحد من بين أبنائه الثلاثة يملك هاتفاً محمولاً حتى الآن.



وعن نيته وزوجته إنجاب طفل رابع أجاب: "نحن نود ذلك لكن دعونا نر إذا ما كانت الفتاة ستأتي أم لا"، وأشاد في الوقت نفسه بأنتونيلا قائلاً: "هي أم جيدة وأنا أحترمها بشكل كبير، إنها تقضي 24 ساعة مع الأطفال بينما أكون خارج المنزل أو مسافراً مع النادي والمنتخب لوقت طويل، قضيت سابقاً اليوم بأكمله مع أبنائي وأعلم مدى صعوبة ذلك".



المصدر: مواقع الكترونية