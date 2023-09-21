"بتدخل الشناوي وشيكابالا".. تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لنادي الزمالك في اشتباكات قوية مع جهاز بيراميدز، عقب انتهاء المباراة التي اقيمت بينهما منذ قليل.

ووفقا لمراسل موقع الخليج 365، بدأت الأزمة بعدما سخر مساعد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز من أحد لاعبي الزمالك وهو ما دعى لتدخل الجهاز الفني.

اضاف: "مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأبيض، توجه مسرعا لدكة بدلاء بيراميدز، ودخلا في اشتباك بالأيدي وصلت للخناقة".

أوضح: "بعد انتهاء المباراة، تدخل أحمد الشناوي حارس بيراميدز واشعل الأمور للدفاع عن الجهاز الفني لبيراميدز، وهو ما جعل شيكابالا يتدخل، لإنهاء الأزمة".

وكان نادي الزمالك تعادل امام بيراميدز بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري.