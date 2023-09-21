"محدش فيكم صاحبي".. أوسوريو يوجه رسالة لهؤلاء بعد الاتصال به تلفونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رسالة إلى بعض الإعلاميين والصحفيين بسبب تلقيه اتصالات بشكل دائم في الفترة الماضية.

أوضح أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز: "اتلقى اتصالات بشكل دائم من أرقام غريبة وأشخاص لا أعرفها هم صحفيين وإعلاميين وهذا أمر يزعجني".

وأضاف: "أقول لمن يتصل بي، هذا تليفوني الشخصي، ومحدش فيكم صاحبي، ولابد من مراعاة الخصوصية ولن اتحدث لأحد سوى في المؤتمر الصحفي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل أمام بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بهدفين لكل فريق، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.