شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. باتشيكو: غير راض عن تعادل بيراميدز مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
شدد على أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية في الشوطين الأول والثاني وأتيحت له كثير الفرص، ولكن المشكلة الواضحة هي أن الفريق الذي يلعب على بطولة لابد وأن يسجل كافة الفرص التي تتاح له، وسيعمل على علاج تلك النقطة السلبية في المرحلة المقبلة.
أوضح المدير الفني أنه من الطبيعي تراجع بيراميدز خاصة وأن المنافس فريق بحجم الزمالك، والفريقين كانا على قدر كبير من الاحترافية، مشيرا إلى أن المنافس دافع جيدا في مراحل كثيرة من المباراة، ودفاع بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته وحدثت بعض الأخطاء التي تسببت في التعادل والتراجع من التقدم ثم التأخر وبعدها التعادل وكان الفريق قريبا من التسجيل مرة أخرى والفوز ولكن في النهاية دفاع الزمالك حافظ على شباكه.
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