شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن تعادل الزمالك وبيراميدز: نتيجة مُرضية لكن تشكيل أوسوريو كان غريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن يونس نجم نادى الزمالك الأسبق على تعادل الفريق الأبيض مع نظيره بيراميدز في الجولة الأولى من عمر بطولة دورى نايل قائلا " نتيجة مرضية في ظل ظروف وغيابات فريق الزمالك للجمهور ولكن لابد من فرض شخصية اللاعبين منذ بداية اللقاء " .

وتعجب أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا " لماذا لم يبدأ المدير الفني لفريق الزمالك أوسوريو بتشكيل جيد و الأمر الذي أضطره لإجراء 4 تغيرات في بداية الشوط الثانى للعودة الى اللقاء مرة والتقدم في النتيجة ، موضحاً أن تمركز اللاعبين غير مفهوم في الفريق" .

وأشار أيمن يونس أن المدرب الكولومبي حال عدم أبرام تغيرات في بداية الشوط الثانى وأستكمال اللقاء بنفس التشكيل كان من الممكن رحيله عن القلعة البيضاء عقب نهاية المباراة.

تعادل فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .