شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. محمد عبد المنعم للمشاركين فى البرنامج: ثق فى نفسك هتحقق حلمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو برنامج كابيتانو مصر على الاحتفال بمحمد عبد المنعم لاعب الأهلي ضيف حلقة اليوم فى البرنامج، وهتف اللاعبون للاعب الأهلى: "بنحبك يا منعم"، وذلك قبل انطلاق مباراة فريقى طارق السيد وسارة حسنين.

ووجه عبد المنعم نصيحة للاعبي كابيتانو مصر قائلاً: "طول ما عندك إيمان بنفسك هتحقق حلمك وهتوصل".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.